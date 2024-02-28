Kerem Aktürkoğlu'ndan Icardi sözleri: O hareketi ben yap dedim Galatasaray'ın hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yendikleri Süper Lig maçında Mauro Icardi ile arasında gerçekleşen diyalogu anlattı.

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Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin iki puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da takımın önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Sarı-kırmızılıların milli futbolcusu, takımın YouTube hesabına konuk oldu.

25 yaşındaki isim, son dönemde yaşanan gelişmeler ve takımın performansıyla ilgili soruları yanıtladı.

"'Beni kırma lütfen yapar mısın' dedim"

Kerem, açıklamalarına Mauro Icardi ile başladı:

Ankaragücü maçında hem bizim hem taraftarın beklediği Icardi sevincini görmekti. Değer verdiğim insanın modunun düştüğünü hissettiğim anda destek olmak istedim. Ben direkt kendimi insanların yerine koyuyorum. Orada Icardi'nin o sevinci yapmayacağını biliyordum, 'Beni kırma lütfen yapar mısın' dedim. O da sağ olsun yaptı.

Bayern Münih'i domine ettik

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i domine ettiklerini söyleyen Kerem, şunları dedi:

Aslında hem takım olarak hem bireysel olarak iyi bir Şampiyonlar Ligi süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki son maçtan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadık, 3. olduk. Ama maçlara baktığımızda büyük takımlara karşı, Bayern Münih'e karşı maçı domine ettiğimiz zamanlar oldu...

"Mükemmel birlik olduk"

Takım halinde mükemmel bir birlik yakaladıklarını belirten Kerem Aktürkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Hocamız Okan Buruk ile birlikte, geldiğinden itibaren süreçte, mükemmel bir birliktelik olduğunu düşünüyorum kulüpte. Takımdaşlık ruhu var. Taraftarımız, yönetimimiz, çalışanlarımız, bizler mükemmel bir birlik olduk.

"Galatasaray'da büyüdüm"

Kerem Aktürkoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

Ben bir doğum günümden sonra 'Galatasaray'da doğmadım ama Galatasaray'da büyüdüm.' demiştim. Gerçekten öyle oldu. 21 yaşında gelmiştim, şimdi 25'e girdim.

"Düştüğüm zaman ayağa kalkmasını bildim"

Düştüğünde her zaman ayağa kalktığını ifade eden Kerem, şu sözleri sarf etti:

Belki de Galatasaray tarihinin en kötü döneminde olduğum zamanları da biliyorum, çok güzel bir şampiyonluk yaşadığımız geçen seneyi de biliyorum. O yüzden hem fiziksel olarak hem mental olarak en önemli şey aslında pes etmemek. Benim hayat hikâyem de biraz öyle geçti bu zamana kadar. Sürekli düştüğüm zamanda ayağa kalkmasını bildim, bilmek zorundaydım.

"Buraya güçlü bir şekilde geldim"

Kerem Aktürkoğlu, açıklamalarını şöyle noktaladı: