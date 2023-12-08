Kerem Aktürkoğlu'ndan Icardi sözleri: Sahada hep birbirimizi arıyoruz Kerem Aktürkoğlu, Adana Demirspor mücadelesinde attığı golle, bu sezon toplamdaki 7. golüne ulaştı. Maçın ardından konuşan milli futbolcu, "Mauro Icardi'yi çok seviyorum. Sahada hep birbirimizi arıyoruz" dedi.

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Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Adana Demirspor’u 3-1 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların 2. golü Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi.

Maçın 29. dakikasında Adana Demirspor atağında orta sahada topu kapan Lucas Torreira pasını ceza yayında bulunan Mauro Icardi’ye aktardı.

Icardi’nin ara pasında defansın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0’a getirdi.

Bu sezon 7. golünü attı

25 yaşındaki böylece bu sezonki gol sayısını 7’e çıkardı. Milli futbolcu bu gollerin 4’ünü Süper Lig’de, 3’ünü de Avrupa kupalarında kaydetti.

Mücadeleye 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 78. dakikada yerini Cedric Bakambu’ya bıraktı.

"Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık"

Maçın ardından konuşan Kerem Aktürkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Önemli olan galibiyet. Hafta içi Kopenhag ile önemli bir maça çıkacağız. Moral kazanmak ve ligi de güzel şekilde devam ettirmemiz gerekiyordu. İlk yarının sonundaki penaltı bizi düşürdü, rakibi iştahlandırdı. Önemli olan kazanmaktı. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık.

"Mauro Icardi'yi çok seviyorum"

Mauro Icardi ile ilgili uyumu ve şampiyonlukla ilgili açıklama yapan Kerem Aktürkoğlu, şu sözleri sarf etti: