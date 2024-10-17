Kerem Aktürkoğlu'ndan İsrail'e tepki: Sessiz kalamıyorum, artık yeter

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Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu yine gönülleri fethetti.

Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in Filistin'e saldırılarına sessiz kalamadığını belirterek, "Böyle bir dehşet karşısında her şey yolundaymışçasına hayatımıza devam etmek ne kadar mümkün? Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı. Artık yeter." dedi.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki gösterdi.

"ARTIK YETER!"

Bununla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aktürkoğlu şunları söyledi:

Herkesin temkinli yaklaşılması gerektiğini söylediği bir konu olduğunun farkındayım, duyuyorum. Ama duyduklarım sadece onlar değil. Bir halkın çaresiz çığlığı; ölen çocukların, sivillerin maruz kaldığı katliam. Bazen evlerinde, bazen ibadet alanlarında, bazen de yardım bekledikleri hastanelerde. İsrail ile Filistin arasında tarih boyunca birçok şey yaşanmış olabilir ancak şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum. Yukarıda saydıklarımı kınamayacak kimse var mı? Böyle bir dehşet karşısında her şey yolundaymışçasına hayatımıza devam etmek ne kadar mümkün? Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı. Artık yeter!

Kerem Aktürkoğlu, daha önce de Filistin'e yapılanlarla ilgili tepkisini göstermişti.

PORTEKİZ'DE DE GÜNDEM OLDU

Başarılı futbolcunun İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çektiği sosyal medya paylaşımı, uluslararası çapta destek görürken Portekiz basınında da geniş yer buldu.

Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımıyla ilgili Portekiz medyasında çıkan haberler şöyle:

RECORD: Aktürkoğlu, Filistin'deki 'katliama' son verilmesi çağrısında bulundu

Kerem Aktürkoğlu, Filistin'i sarsan savaştan hâlâ kaygılı ve mutsuz. Benficalı oyuncu, sosyal medyadaki mesajlarıyla şunu soruyor: "Her şey yolundaymış gibi yaşamaya devam etmek nasıl mümkün olabilir?

A BOLA: Aktürkoğlu İsrail-Filistin çatışmasını anlattı: "Sessiz kalamam"

Benfica oyuncusu Gazze'deki savaşa değinerek "katliam sona ermeli" dedi.

O JOGO: Aktürkoğlu Filistin hakkında konuştu: "Bir milletin yok edilmesi, katliam son bulmalı"

Benfica ve Türk milli takımının forveti Kerem Aktürkoğlu, Filistin'de yaşananların ciddiyetini anlatan bir mesaj yazarak İsrail ile çatışmaya son verilmesi çağrısında bulundu.

MAIS FUTEBOL: Aktürkoğlu'ndan Filistin'deki 'çocuk ve sivil katliamına' yönelik çağrı

Kerem Aktürkoğlu, Filistin'de ve özellikle Gazze Şeridi'nde yıkıcı etkileri olan İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın sona ermesi için sosyal medyadan bir çağrı yazdı. Benficalı kanat oyuncusu, "çocukların ve sivillerin maruz kaldığı bir katliam" ve "yok edilmek üzere olan bir ulus" olduğu konusunda uyarıyor.

Öte yandan milli futbolcunun X hesabından dün Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşım, 8 milyondan fazla etkileşim alırken, 30 binden fazla kişi tarafından paylaşıldı, 150 binden fazla beğeniyle 5 bine yakın yorum aldı.