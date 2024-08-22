Kerem Aktürkoğlu'ndan kaptanlık sözleri Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Young Boys mağlubiyeti sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla artık takım kaptanı olmadığını ifade etti.

Haber Merkezi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu.

İsviçre ekibinin gollerini 3'üncü ve 45+4'üncü dakikalarda Joel Monteiro ile 86'ncı dakikada Filip Ugrinic penaltıdan kaydetti.

Sarı-kırmızılı takımın golleri ise 67'nci ve 72'nci dakikalarda Michy Batshuayi'nin attığı gol oldu.

KAPTAN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, yaşanan mağlubiyet sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kerem, yaptığı paylaşımda artık sarı-kırmızılıların kaptanlarından biri olmadığını ifade etti.

KEREM'İN AÇIKLAMASI

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçından istemediğimiz bir skorla döndük.



Dünyanın her yerinde olduğu gibi İsviçre'de de bizi yalnız bırakmayarak desteklerini hissettiren taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Onlara bir galibiyet yaşatamadığımız için üzgünüz.



Salı gününe kadar tek konsantrasyonumuz, Young Boys ile oynayacağımız rövanş maçı.



Bu yüzden, üzerine konuşulan bazı konulara açıklık getirmek istiyorum.



Daha önce de söylediğim gibi, Galatasaray'daki misyonumun farkındayım. Kendimi hayatımın her anında Galatasaray'ın bir parçası olarak hissediyorum, ona göre yaşıyorum. Kulübümü, ona ait olan değerleri, taraftarlarımızı çok seviyorum; Galatasaray için oynamanın ayrıcalığını biliyorum.



Bugüne kadar bana layık görülen kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya, bu unvanı hakkıyla taşımaya çalıştım. Galatasaray'a geldiğim 2020 yılından bu yana kulübümde yaşadığım anların her biri, beni başka bir oyuncuya ve ötesinde farklı bir insana dönüştürdü.

Emin olduğum şey şu ki; bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da, yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim.



Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarına karşı sorumluluklarımı biliyorum. Aynı duruşla, Galatasaray futbolcusuna yakışır şekilde alınan karara saygı göstermeye ve kulübüm için mücadeleye devam edeceğim.



Galatasaray'ın büyük taraftarından ricam, Salı gününe kadar Young Boys maçının devre arasındayız ve kafamızı kaldırmalıyız, bundan başka hiçbir gündem üzerine yoğunlaşmadan hedefimize odaklanalım.



İstanbul'da büyük desteğinizle oluşacak harika atmosferde bir kişi fazla oynayacağımızı biliyoruz.



Biz de Galatasaray'ı ait olduğu yere taşımak için her şeyi vereceğiz.



Ve umarım hep birlikte başaracağız.

NELER OLMUŞTU?

Young Boys maçında Fernando Muslera’nın sakatlanmasının ardından kaptanlık pazubandı Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye geçmişti.

Deneyimli golcü, Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra takımın üçüncü kaptanı olarak görev yapıyordu.

Muslera’nın sakatlığıyla birlikte kaptanlık pazubandı Icardi’ye geçerken, bu değişiklikle ilgili çeşitli yorumlar yapıldı.

Geçen sezon takımın ikinci kaptanı olan Kerem Aktürkoğlu'nun neden pazubandı almadığı ise tartışma konusu olmuştu.