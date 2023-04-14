Kerem Aktürkoğlu'ndan Kayserispor'a harika frikik golü Galatasaray'ın yetenekli ismi Kerem Aktürkoğlu 6-0 kazanılan Kayserispor maçında şık bir frikik golü kaydetti.

Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray, sahası Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, bu mücadeleden 6-0'lık skorla galip gelerek üç puanın sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri ise 18, 42 (P) ve 45+12'de Mauro Icardi, 23' Rashica, 59' Kerem Aktürkoğlu ve 71'de Nicolo Zaniolo kaydetti.

Kerem'den klas frikik golü

Bu maçın ikinci yarında ise Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu harika bir gole imza attı.

Maçın 59. dakikasında ceza sahası dışı hafif sol çaprazından kullanılan frikikte Kerem sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, barajı aşan top yakın köşeden doksana gitti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)