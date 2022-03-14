Kerem Aktürkoğlu'ndan Lyon sorusuna yanıt

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Beşiktaş derbisinde takımının 2 golünü de atan Kerem Aktürkoğlu, maç sonu konuştu.

"GOLLERİMDEN ÇOK KAZANMAMIZ ÖNEMLİYDİ"

Kerem Aktürkoğlu, "Benim için anlamlı bir gün oldu. Gollerimden çok kazanmamız önemliydi. Barcelona ile zorlu maç oynadık. Uzun bir yolculuk yaptık. taraftarımıza kendimizi affettirmemiz lazımdı. Bu yeterli değil ama bu maç önemliydi. Barcelona maçını unuttuk ve kazandık." dedi.





"BARCELONA MAÇINA ODAKLANACAĞIM"

Genç futbolcu, ayrıca, "Hakkımda söylenen şeyler çok güzel ama ben maçlara odaklanıyorum. Bir sonraki maça hazırlanıyorum. Her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum. Kaleye yakın olmayı çok seviyorum. İnşallah bundan sonra üzerine koyarak devam ederim. Söylenenler gurur verici. Barcelona maçı geride kaldı ve Beşiktaş maçını düşünmüştüm. Çok şükür güzel geçti ve kazandık. Şimdi Barcelona maçına odaklanacağım." şeklinde konuştu.



Barcelona maçına da değinen Kerem, "Perşembe günü taraftarlarla birlikte Barcelona'ya gerekeni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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