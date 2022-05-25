Kerem Aktürkoğlu'ndan maaş talebi

Kerem Aktürkoğlu, bu yaz döneminde Avrupa kulüplerinden birine transfer olmazsa, 500 bin eurodan az olan maaşının tekrar iyileştirilmesini talep edecek.

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte adeta bir veda mesajı yayınlayan Kerem Aktürkoğlu'na çok sayıda Avrupa kulübünün yakın ilgisi devam ediyor.

23 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararı, 11 Haziran'da seçilecek olan yeni yönetim verecek. A Milli Takım forması da giyen genç futbolcuya 15 milyon euro üzerinde gelecek her türlü teklifin değerlendirilmesi gündemde.

Ancak Kerem'in bu yaz döneminde satılmaması durumunda, farklı bir seçeneğin gündeme geleceği öğrenildi.

Maaşının yükseltilmesini istiyor

Yenilenen sözleşmesine göre önümüzdeki sezon yıllık 8 milyon TL'ye oynayacak olan Kerem, bu rakamın iyileştirilmesi talebinde bulunacak.

Mevcut kurla 500 bin euronun altında ücret alan, ancak bu sezon Galatasaray formasıyla 52 resmi maça çıkarak takımın vazgeçilmezi haline gelen sarı-kırmızılı oyuncu, en azından 900 bin-1 milyon euro bandına yaklaşmak istiyor.

Şu sıralarda tatilde sezonun yorgunluğunu atan Kerem, önümüzdeki günlerde A Milli Takım kampına katılarak yoğun temposuna kaldığı yerden devam edecek.