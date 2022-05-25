Petrol
111.81
1.01%
Euro
17.4581
0.93%
Dolar
16.3459
1.68%
Altın
976.53
1.07%
Borsa
2389
0.00%
Bitcoin
487.681
2.51%
BTXN Coin
13.38
-2.26%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Kerem Aktürkoğlu'ndan maaş talebi

    Kerem Aktürkoğlu, bu yaz döneminde Avrupa kulüplerinden birine transfer olmazsa, 500 bin eurodan az olan maaşının tekrar iyileştirilmesini talep edecek.
    • 25.05.2022 - 10:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kerem Aktürkoğlu'ndan maaş talebi

    Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte adeta bir veda mesajı yayınlayan Kerem Aktürkoğlu'na çok sayıda Avrupa kulübünün yakın ilgisi devam ediyor.

    23 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararı, 11 Haziran'da seçilecek olan yeni yönetim verecek. A Milli Takım forması da giyen genç futbolcuya 15 milyon euro üzerinde gelecek her türlü teklifin değerlendirilmesi gündemde.

    Ancak Kerem'in bu yaz döneminde satılmaması durumunda, farklı bir seçeneğin gündeme geleceği öğrenildi.

    Kerem Aktürkoğlu ndan maaş talebi #1

    Maaşının yükseltilmesini istiyor

    Yenilenen sözleşmesine göre önümüzdeki sezon yıllık 8 milyon TL'ye oynayacak olan Kerem, bu rakamın iyileştirilmesi talebinde bulunacak.

    Mevcut kurla 500 bin euronun altında ücret alan, ancak bu sezon Galatasaray formasıyla 52 resmi maça çıkarak takımın vazgeçilmezi haline gelen sarı-kırmızılı oyuncu, en azından 900 bin-1 milyon euro bandına yaklaşmak istiyor.

    Şu sıralarda tatilde sezonun yorgunluğunu atan Kerem, önümüzdeki günlerde A Milli Takım kampına katılarak yoğun temposuna kaldığı yerden devam edecek.

    Kerem Aktürkoğlu ndan maaş talebi #2


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Tarihi hanın önündeki drift cezasız kalmadı
    3. Sayfa

    Tarihi hanın önündeki drift cezasız kalmadı

    Kocaeli'de midye avcıları polis görünce kaçmaya çalıştı
    3. Sayfa

    Kocaeli'de midye avcıları polis görünce kaçmaya çalıştı

    Görüş Bildir