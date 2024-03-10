Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara büyük jest

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da kariyerinin en başarılı sezonunu geçiren milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, hayranı olan minik bir taraftara jest yaparak alkışları topladı.

Sosyal medya platformu X'te bir anne, 4 yaşındaki oğlunun Kerem ve Icardi'yi konu alan resmini paylaştı.

Anne, paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Dört yaşındaki oğlum Kerem Aktürkoğlu ve Icardili bu resmi çizip 'Mahalledeki tüm Galatasaraylılara gönder ama Icardi'yle Kerem'e de göster.' dedi. Icardi ve Kerem'e gösteremem belki ama bu mahalledeki tüm Galatasaraylılara göndereyim.