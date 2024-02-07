Bandırmaspor’u 4-2’lik skorla geçen Galatasaray, Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi. Maçta süre almayan Kerem Aktürkoğlu’nun, stat çıkışı minik bir taraftara kurduğu cümle dikkat çekti.
"Sen de mi sevmeyenlerdensin"
Son dönemde taraftarının eleştirilerine maruz kalan Kerem Aktürkoğlu, stadı terk ederken kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen minik taraftarı kırmadı.
Genç yıldız fotoğraf çekiminden sonra “Sen de mi sevmeyenlerdensin?” dedi. Bunun üzerine alandaki başka biri, “Seni sevmeyen kendine baksın.” cevabını verdi.
Bu yanıt karşısında gülümseyen Kerem Aktürkoğlu’nun “Sen de mi sevmeyenlerdensin?” sözü, sosyal medyada gündem oldu.
Kerem'e destek verdiler
Galatasaray taraftarının bir kısmı, Kerem’in kurduğu bu cümle karşısında oldukça üzüldü. Sosyal medyada Aktürkoğlu için destek paylaşımları yapıldı.
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