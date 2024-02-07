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Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara düşündüren soru: Sen de mi sevmeyenlerdensin

Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara düşündüren soru: Sen de mi sevmeyenlerdensin Bandırmaspor maçını yedek kulübesinde tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, stattan çıkarken minik bir taraftarla fotoğraf çektirdi. Bu sırada taraftara, “Sen de mi sevmeyenlerdensin?” diyen Aktürkoğlu'nun sözü gündem oldu.