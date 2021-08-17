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    Kerem Aktürkoğlu'ndan paylaşım

    Kerem Aktürkoğlu'ndan paylaşım

    Galatasaray'ın Giresunspor'u 2-0 yendiği maçta takım arkadaşı Marcao'nun saldırısına maruz kalan Kerem Aktürkoğlu'ndan paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 17:16
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 17:23
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    Marcao-Kerem Aktürkoğlu kavgası geceye damga vurdu.

    Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yendi. Maçta Marcao ve Kerem Aktürkoğlu tartıştı. Brezilyalı isim, milli oyuncuya önce kafa sonra da yumruk attı. Olaylar sonrasında Marcao, kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

    Galatasaray'da bugün yapılan idmana, Brezilyalı defans çıkmadı.

    Kerem Aktürkoğlu ndan paylaşım #1

    TAKIM ARKADAŞLARINDAN DESTEK

    Sarı-kırmızılı ekipte Marcao'nun saldırısına maruz kalan Kerem Aktürkoğlu'ndan paylaşım geldi.

    Kerem’in paylaşımına takım arkadaşları destek verdi.

    Kerem Aktürkoğlu ndan paylaşım #2

    Kerem Aktürkoğlu ndan paylaşım #3

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