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Kerem Aktürkoğlu'ndan paylaşım
Galatasaray'ın Giresunspor'u 2-0 yendiği maçta takım arkadaşı Marcao'nun saldırısına maruz kalan Kerem Aktürkoğlu'ndan paylaşım geldi.
- Haber Merkezi
- 17.08.2021 - 17:16
- Güncelleme : 17.08.2021 - 17:23
Marcao-Kerem Aktürkoğlu kavgası geceye damga vurdu.
Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yendi. Maçta Marcao ve Kerem Aktürkoğlu tartıştı. Brezilyalı isim, milli oyuncuya önce kafa sonra da yumruk attı. Olaylar sonrasında Marcao, kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Galatasaray'da bugün yapılan idmana, Brezilyalı defans çıkmadı.
TAKIM ARKADAŞLARINDAN DESTEK
Sarı-kırmızılı ekipte Marcao'nun saldırısına maruz kalan Kerem Aktürkoğlu'ndan paylaşım geldi.
Kerem’in paylaşımına takım arkadaşları destek verdi.