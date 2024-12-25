Kerem Aktürkoğlu'ndan paylaşım! Kız istemeye gitti

Haber Merkezi

Sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz devi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Bu sezon gösterdiği başarılı performansla beğenileri toplayan yıldız isim, elinde çiçek buketiyle poz verdi.

Yayınladığı fotoğrafa yüzük emojisini de ekleyen Kerem, bu anları takipçileriyle paylaştı.

YUNUS AKGÜN YANINDA OLDU

Evlilik arifesinde olan ve kız istemeye giden Kerem'i yakın arkadaşı Yunus Akgün mutlu gününde yalnız bırakmadı.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

25 milyon euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki futbolcu, Benfica formasıyla 19 resmi maça çıktı.

Kerem, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistle mücadele etti.