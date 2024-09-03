Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'daki ilk sözleri: Rakiplere büyü yapmak istiyorum Galatasaray'dan Portekiz devi Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, kendisiyle özdeşleşen gol sevincine vurgu yaparak "Rakiplere büyü yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Portekiz devi Benfica, Galatasaray'dan hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlılar, milli futbolcunun transferi için Galatasaray'a 12 milyon euro ve sonraki satışın kârından yüzde 10 pay ödeyecek.

Benfica'ya 5 yıllık imza atan Kerem Aktürkoğlu, transferi sonrası açıklamalarda bulundu.

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

25 yaşındaki isim, sözlerine şöyle başladı:

Her şeyden önce burada olmaktan çok mutluyum. Benfica'nın Avrupa'da büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Menajerim bana söylediğinde çok mutlu oldum. Hemen gelmek ve kupalar kazanmak istedim.

"BİRLİKTE LİG ŞAMPİYONLUĞU KAZANACAĞIZ"

Benfica'da 17 numaralı formayı giyecek milli futbolcu, şunları dedi:

Benim hırsım her zaman galibiyetler almak ve kupalar kazanmak. Bu sezon birlikte lig şampiyonluğu kazanacağız. Hedefim bu!

"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIMIN SÖZÜNÜ VEREBİLİRİM"

Taraftarlara mesaj veren yetenekli isim, şu sözleri sarf etti:

Taraftarlara sonuna kadar savaşacağımın sözünü verebilirim. Sahada her zaman yüzde 100'ümü vereceğim. Takım arkadaşlarıma her zaman yardım edeceğim. Ve tabii ki kupalar kazanacağız!

"RAKİPLERE BÜYÜ YAPMAK İSTİYORUM"

Kerem, açıklamalarını şu şekilde bitirdi: