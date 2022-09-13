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    Kerem Aktürkoğlu'nun el öpmeli gol sevincinin sebebi

    Kasımpaşa maçında attığı 2 nefis golle yeniden rahat bir nefes alan Kerem Aktürkoğlu, kameralara dönüp, el öpme hareketi yapmıştı. Yıldız kanat oyuncusunun, babasına bir mesaj gönderdiği öğrenildi.
    • 13.09.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 10:30
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    Kerem Aktürkoğlu'nun el öpmeli gol sevincinin sebebi

    Sezon başından beri eleştirilen, ancak Kasımpaşa maçında attığı 2 nefis golle yeniden rahat bir nefes alan Kerem Aktürkoğlu'nun karşılaşma sırasındaki sevinci dikkat çekmişti.

    Golden sonra kameralara dönüp, el öpme hareketi yapan Kerem'in, babasına bir mesaj gönderdiği öğrenildi.

    Hafta boyunca oğluna moral vermeye çalışan baba Ömer Faruk Aktürkoğlu'nun maçtan hemen önce Kerem'e, "Bugün sakin oyna, golünü atacaksın." dediği, genç yıldızın da fileleri havalandırdıktan sonra bu sözü hatırladığı bildirildi.

    Kerem Aktürkoğlu nun el öpmeli gol sevincinin sebebi #1

    Maçtan sonra babasını aradı

    Kerem'in, maçtan sonra da hemen babasını aradığı ve desteği için kendisine teşekkür ettiği öğrenildi.

    Kerem Aktürkoğlu nun el öpmeli gol sevincinin sebebi #2


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