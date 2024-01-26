Kerem Aktürkoğlu'nun frikik golünde baraj tartışması: Pieroya göre hata var Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbulspor maçında bulduğu frikik golü, sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Piero ölçümünde, gol öncesi kurulan barajın 1.5 metre geride olduğu görüldü.

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Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçı Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 36 ve 79. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ve 90+2. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.

İstanbulspor'un golünü 28. dakikada David Sambissa attı.

Kerem Aktürkoğlu ise maça damgasını vurdu.

Trabzonspor maçının ardından İstanbulspor karşısında da 2 gol bulan Milli futbolcu, dakikalar 79'u gösterdiğinde şık bir frikik golüne imza attı ve skoru 2-1'e getirdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Kerem Aktürkoğlu'nun golünde baraj tartışması

Milli futbolcunun attığı bu gol ise sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kerem'in bulduğu golde, hakem Bahattin Şimşek'in kurdurduğu baraj dikkati çekti.

Piero ile çizilen mesafede 9,15 metre olması gereken mesafenin 10,51 metre olduğu görüldü.

Kurulan barajda yaklaşık 1.5 metre yanlışlık olması ise sosyal medyada hakem Bahattin Şimşek'in eleştirilmesine neden oldu.