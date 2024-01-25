Kerem Aktürkoğlu'nun frikik golünde tartışma! Baraj geriye mi kuruldu? Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbulspor maçında bulduğu frikik golü, sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı futbolseverler, hakem Bahattin Şimşek'in İstanbulspor barajını geriye kurdurduğunu savundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçı Galatasaray 3-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 36 ve 79. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ve 90+2. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.

İstanbulspor'un golünü 28. dakikada David Sambissa attı.

Bu maça ise Kerem Aktürkoğlu damgasını vurdu.

Trabzonspor maçının ardından İstanbulspor karşısında da 2 gol bulan milli futbolcu, dakikalar 79'u gösterdiğinde şık bir frikik golüne imza attı.

Barajın durduğu yer tartışma yarattı

Bu gol ise sosyal medyada tartışma yarattı. Kerem'in bulduğu golde hakem Bahattin Şimşek'in kurdurduğu baraj dikkatleri çekti.

Bazı futbolseverler, kurulan barajın olması gerekenin aksine çok geride olduğunu savundu.

Kullanıcılar, barajın penaltı noktası hizasında olması gerektiğini belirtirken futbol sahasının ölçüleri paylaşıldı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)