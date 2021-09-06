Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri: Babası olaydan sonra rahatsızlandı

Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri, Marcao ile yaşanan olayın Kerem'in babasında ciddi bir sağlık sorununa yol açtığını açıkladı.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor-Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların defans oyuncusu Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na saldırmıştı.

Olayın ardından Marcao, teknik ekip tarafından kadro dışı bırakılmış, yönetim de 150 bin euro para cezası vermişti. Daha sonra kadroya dönen Marcao, dün oynanan hazırlık maçında ilk 11'de çıkmıştı.

Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Dr. Erkut Söğüt, olay gecesinde ve sonrasında Kerem'in ailesinin yaşadıklarını anlattı.

"MARCAO TRAVMASI KEREM'İN BABASINDA SAĞLIK SORUNUNA YOL AÇTI"

Fanatik'e konuşan Söğüt, "Marcao saldırısı sadece Kerem'i, ailesini ve Galatasaray camiasını değil; tüm Türkiye'yi üzdü. Ayrıca bütün dünya medyasında günlerce yayınlandı. Ailede inanılmaz bir hüzün ve stres yaratmakla kalmadı; Marcao travması Kerem'in babasında önemli bir sağlık sorununa yol açtı.

Kendi oğlunuzu ekrandaki milyonların önünde daha önce görülmemiş bir saldırıya uğramasını görmek kolay değil. Yürekler dayanmaz buna!





"ÖNCE GALATASARAY AĞABEY"

Bizleri belki daha da çok üzen insanların medya ve sosyal medya üzerinden çıkıp Kerem'in Marcao'yu provoke ettiği ve Kerem'in şımarık olduğunu söylemeleri. Kerem benim bugüne dek çalıştığım en terbiyeli, saygılı ve aynı zamanda hırslı oyunculardan bir tanesi. O süreçte bile hiçbir şey olmamış gibi sahaya çıkıp her maçta yüzde 100 mücadele vererek takımına faydalı oldu. Kerem her zaman "önce Galatasaray ağabey" der bana.

Bir kulübün duruşunun sportif başarıdan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Değerlerin de daima çıkarlardan önce geldiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.