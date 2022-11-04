Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer açıklaması

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu için menajeri Erkut Söğüt açıklamalarda bulundu. Söğüt,"Kerem'in doğru zaman geldiğinde Premier Lig'de oynayacağını düşünüyorum." dedi.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu oyunla Avrupa'nın birçok kulübünün listesine aldığı Kerem Aktürkoğlu, bu sezona ise beklentilerin altında bir performans ile başladı.

Aktürkoğlu için menajeri Erkut Söğüt'ten açıklamalar geldi. 24 yaşındaki oyuncunun transferine ilişkin konuşan Söğüt, oyuncusunun Premier Lig'e gideceğini söyledi.

"Kerem'in hala genç bir oyuncu olduğunu biliyorsunuz"

Kerem'in hala genç bir oyuncu olduğunu söyleyen Erkut Söğüt, "Dürüst olmak gerekirse transfer için doğru zamanın veya doğru yerin ne zaman olduğunu asla bilemezsiniz. Bu iş pek çok faktöre bağlıdır.

Oyuncuyu seven ve oyuncuyu geliştirebilecek bir teknik direktör olmalı. Kerem'in hala genç bir oyuncu olduğunu biliyorsunuz. Genç oyuncuların transferinde zamanlama çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Kerem'in doğru zaman geldiğinde Premier Lig'de oynayacağını düşünüyorum"

Oyuncusunun doğru zaman geldiğinde Premier Lig'de oynayacağını söyleyen Söğüt, "Kerem'in doğru zaman geldiğinde Premier Lig'de oynayacağını düşünüyorum. Şu anda milli takımın da 11 oyuncularından oldu.

Adım adım gelişiyor ve bu olgunlaşması için çok önemli. Genç bir oyuncunun kendisini isteyen teknik direktörün olduğu kulübe gitmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Arsenal'e gitmesini ve oynamasını ve gelişmesini isterim"

Kerem'in Arsenal'e gitmesini ve gelişmesini istediğini söyleyen Erkut Söğüt, "Bir menajer olarak genç oyuncularınızı her zaman Arteta'ya göndermek istersiniz çünkü Arteta her zaman genç futbolcularla oynuyor. Arsenal, oyuncuları genç yaşta transfer etme ve onları yetiştirme kültürüne sahip bir kulüp.

Bu bence benzersiz bir durum. Pek çok takım bunu yapmıyor. Bir menajer olarak genç bir oyuncumun, Arsenal'e gitmesini ve oynamasını ve gelişmesini isterim." ifadelerinde bulundu.

2026'ya kadar sözleşmesi var

Bu sezon Galatasaray'da 12 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 3 gol atıp, bir asist yaptı. 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.