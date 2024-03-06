Kerem Aktürkoğlu'nun trafikte tartıştığı 4 kişi gözaltında Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun, takımının Türkiye Kupası'ndaki Fatih Karagümrük maçı sonrası trafikte tartıştığı 4 kişi gözaltına alındı.

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AA & Ensonhaber

29 Şubat akşamı oynanan ve Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek elendiği Türkiye Kupası maçı sonrası Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun aracının önünü yol verme nedeniyle kesen şahıslar yakalandı.

4 kişi gözaltında

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kerem Aktürkoğlu'nun, Zeytinburnu'nda yol verme meselesi yüzünden trafikte bazı kişilerle tartıştığı, sosyal medya ve haber sitelerine de yansıyan görüntülerle ilgili çalışma yürüttü.

Görüntülerdeki araç plakasından şüphelileri tespit eden ekipler, K.D. (22), M.K. (37), S.T. (36) ile A.O'yu (39) gözaltına aldı.

Birçok suçtan sabıkaları var

Emniyetteki sorgulamada, zanlılar hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, tehdit, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve hırsızlık" gibi çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.