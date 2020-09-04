Kerem Aktürkoğlu'nun transferinin geç açıklanma sebebi

Uzun süredir Florya'da idmanlara çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun resmi açıklaması, eylül ayının ilk gününde yapıldı. Galatasaray'ın bu davranışının nedeni ise ortaya çıktı.

Kerem Aktürkoğlu'nun bir aydır İstanbul'da olmasına ve Florya'da idmanlara çıkmasına karşın resmi açıklamanın bekletilmesinin nedeni ortaya çıktı.

600 BİN LİRA KASADA KALDI

Sarı-kırmızılılar eğer 31 Ağustos'tan önce Kerem'in transferi duyursaydı, Başakşehir'e 600 bin TL yetiştirme bedeli ödemek zorunda kalacaktı.

Bu yüzden transfer 2 Eylül'de açıklandı.