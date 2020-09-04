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    Kerem Aktürkoğlu'nun transferinin geç açıklanma sebebi

    Uzun süredir Florya'da idmanlara çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun resmi açıklaması, eylül ayının ilk gününde yapıldı. Galatasaray'ın bu davranışının nedeni ise ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2020 - 12:34
    • Güncelleme : 04.09.2020 - 12:34
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    Kerem Aktürkoğlu'nun transferinin geç açıklanma sebebi

    Kerem Aktürkoğlu'nun bir aydır İstanbul'da olmasına ve Florya'da idmanlara çıkmasına karşın resmi açıklamanın bekletilmesinin nedeni ortaya çıktı.

    600 BİN LİRA KASADA KALDI

    Sarı-kırmızılılar eğer 31 Ağustos'tan önce Kerem'in transferi duyursaydı, Başakşehir'e 600 bin TL yetiştirme bedeli ödemek zorunda kalacaktı.

    Bu yüzden transfer 2 Eylül'de açıklandı.

    Kerem Aktürkoğlu nun transferinin geç açıklanma sebebi #1

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