Kerem Aktürkoğlu'nun Zorbay Küçük'e ne söylediği ortaya çıktı Galatasaray'ın Sivasspor ile karşılaştığı maçta Kerem Aktürkoğlu, kırmızı kart gördü. Bu duruma çok sinirlenen Aktürkoğlu'nun hakem Zorbay Küçük'e kullandığı ifadeler ortaya çıktı.

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Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Sivasspor ile kozlarını paylaşan Galatasaray, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmış ve zirve yarışında yara almıştı.

Lider Fenerbahçe ile puan farkı 2'ye yükselen sarı - kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

Sinirlerine hakim olamadı

Hakem Zorbay Küçük'ün kararına çok sinirlenen Kerem Aktürkoğlu, adeta çılgına dönmüş ve dördüncü hakemin üzerine yürümek isterken teknik direktör Okan Buruk ile yardımcıları araya girmişti.

Kırmızı kart sonrası Zorbay Küçük'e karşı konuşan sarı - kırmızılı futbolcunun kullandığı ifadeler ortaya çıktı.

"Yüzüne söylüyorum"

Kerem Aktürkoğlu'nun kırmızı kartın ardından Zorbay Küçük'e bakarak, "Hayatımda gördüğüm en kötü hakemsin biliyor musun? Bak yüzüne söylüyorum. Sen bilerek yapıyorsun! Al topu." dediği ve sinirle soyunma odasına yürüdüğü görüldü.

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, kariyerinde ilk kez kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maçta formasından uzak kalacak.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 31 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 8 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.