Kerem Atakan Kesgin: Emre Belözoğlu idollerim arasında

Beşiktaş'ın Sivasspor'dan transfer ettiği Kerem Atakan Kesgin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, Türkiye'den Emre Belözoğlu ve Nuri Şahin'i beğendiğini açıkladı.

Beşiktaş, Sivasspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna katmıştı.

Siyah-beyazlılar, Sivasspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusuna 1,4 milyon euro bonservis bedeli ile transfer etti ve Kerem ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Kerem Atakan Kesgin, transfer süreciyle ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı.





İşte Kerem'in açıklamaları:

"Taraftarlarımızın önüne çıkacağım anı iple çekiyorum"

Taraftarın önüne çıkacak olmanın heyecanını yaşayan Kerem, "Gerçekten kendimi çok özel hissediyorum. Taraftarlarımızın önüne çıkacağım anı iple çekiyorum. Çok mutluyum. Sakatlıksız ve şampiyon olduğumuz bir sezon diliyorum. Takımda çok iyi oyuncular var. Her zaman forma savaşının içinde olacağıma inanıyorum. Kulüpler arasında görüşmeler oldu. Ben maçlarıma konsantre oldum. Kulüpten bana haber geldi. Ben de heyecanlandım. Ama konsantrasyon kaybı olsun istemedim. Sonu güzel oldu. Teknik direktörümüz Valerien Ismael ile konuşmak henüz nasip olmadı." dedi.

"Zidane ve Modric'i kendime örnek alıyorum"

Avrupa'da oynamak istediğini belirten genç futbolcu, "İlk hayalimi gerçekleştirdim. Avrupa'ya da gitme hayalim elbette var. Zidane ve Modric'i kendime örnek alıyorum. Türkiye'den de Emre Belözoğlu ve Nuri Şahin'i çok beğeniyorum. Rıza Çalımbay'ın yeri bende farklı. Büyük bir camiaya gidiyorsun. Sen bu işi layıkıyla yaparsın dedi. Bu düşünceleri beni mutlu etti. Kendisine teşekkür ettim. Sonuçta buradayım." ifadelerini kullandı.

"Orta sahada her bölgede oynarım"

Takımda birçok iyi oyuncu olduğunu söyleyen 21 yaşındaki oyuncu, "Orta sahada her bölgede oynarım. Ama 8 ve 10 numara bana yakın olan pozisyonlar. Benim için sakatlık dönemi zor günlerdi. Ama inandıktan sonra, hırs ve azim olunca farklı oluyor. İlk sakatlık yaşayan ben değilim. Uzun oldu ama sonu iyi oldu benim için. Sonuçta iyi oyuncular var takımda. Ben bol gol asist yapayım, onlar da bol bol gol atsın. Oğuzhan ağabeyi kendime örnek alıyordum. Fotoğrafım vardı. Sevdiğim oyunculardan biriydi." şeklinde konuştu.





"Dele Alli çok heyecanlandırdı beni"

Dele Alli hakında da konuşan Kerem, "Sayı hedefi belirlemedim. Ama bol bol asist yapmak, gol atmak istiyorum. Dele Alli çok heyecanlandırdı beni. Dediğiniz gibi konsol oyunundan da biliyoruz. Sabırsızlıkla bekliyorum kendisiyle antrenmana çıkmayı." açıklamasını yaptı.

"Pazartesi gününü iple çekiyorum"

Başarılı futbolcu son olarak, "İyi oyuncuysan Türkiye'nin her takımında seni oynatırlar. Rıdvan, Ersin, Kartal gibi oyuncular şans buldu. Çok iyi oyuncular. Ben de burada şans bulacağıma inanıyorum. Rıza Çalımbay ile iyi bir kamp geçirdik. Yüksek tempolu antrenman ve maçlar geçti. Kendimi hazır hissediyorum. Eksiğim varsa antrenmanlarda ekstra çalışırım. Pazartesi gününü iple çekiyorum. Taraftarlarımızın desteği önemli. İnşallah galip ayrılırız." diyerek sözlerini noktaladı.



