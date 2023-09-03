Kerem Demirbay: Arkadaşlarıma ısındım Gaziantep FK'yı 3-0 yenen Galatasaray'da Kerem Demirbay, maçın ardından düşüncelerini paylaştı.

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Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan ve 3-0 yenen Galatasaray'da Kerem Demirbay, maçın ardından açıklamalar yaptı.

"Arkadaşlarıma ısındım"

Kerem yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a yeni geldim. Lucas Torreira ile çok iyi anlaşıyorum. Nando, Apo orada iyi bir birliktelik sağladım. Maçta çok rahatım. Arkadaşlarıma ısındım. Bana çok yardım ettiler." dedi.

"Ofsayttan 2 golümüzü vermediler"

Ayrıca, "Ofsayttan 2 golümüzü vermediler. Deplasmanda 3 gol attık. Gaziantep'te çok iyi oynadık, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.