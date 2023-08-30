Kerem Demirbay: Benim için iyi bir başlangıçtı Galatasaray'ın Molde'yi 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldığı maçın ardından konuşan Kerem Demirbay, "Kendimi hazır hissettim." dedi.

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Kerem Demirbay, Galatasaray'ın Molde'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldığı maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"Çok zor bir maçtı"

Demirbay maç sonu açıklamalarında, "Öncelikle çok mutluyum. Şampiyonlar Ligi'ne girdik, bu kulübe bu yakışır. Hepimiz çok mutluyuz. Çok zor bir maçtı. Çok organize bir takım ama bugün başardık." ifadelerini kullandı.

"Benim için iyi bir başlangıçtı"

İlk 11'de iyi bir başlangıç yaptığını söyleyen Kerem Demirbay, "Hazır hissettim kendimi. Geçen haftalarda çok çalıştım. Benim için iyi bir başlangıçtı. Çok mutluyum Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldığımız için." açıklamasını yaptı.