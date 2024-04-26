Kerem Demirbay: Bu takım gurur verici

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Süper Lig'de 34. hafta maçında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasary, rakibini 3-0 yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir adım daha atmış oldu.



Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay, Adana Demirspor galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı.

"Bu takım gurur verici"

Kısa bir açıklama yapan Kerem Demirbay, şu sözleri kullandı:

"Bu takım gurur verici. Giren, oynayan, çıkan her oyuncuda pozitiflik var. Bir aile ortamı var. Çok mutluyum. Gol goldür. Benim için önemli olan takım. Çok şükür çok iyi gidiyor. 7 puan öndeyiz, görevimizi yerine getirdik."