Kerem Demirbay: Almanya için daha fazla oynamak isterdim

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Süper Lig'de topladığı 51 puanla ezeli rakiplerinin önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da tecrübeli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, açıklamalarda bulundu.

Spox'e röportaj veren Kerem, geleceğine dair önemli ifadelere imza attı.

"ARTIK ALMANYA MİLLİ TAKIMI'YLA KENDİMİ ÖZDEŞLEŞTİREMİYORUM"

Almanya Milli Takımı, hakkında konuşan Kerem, şunları dedi:

Almanya Milli Takımı bugün beni bir Dünya Kupası için çağırsa, büyük bir saygıyla 'Arkadaşlar, ben ailemle tatile gitmeyi tercih ederim' derim. Artık Almanya Milli Takımı'yla kendimi özdeşleştiremiyorum.

"TÜRKİYE'DE EVİMDEYİM VE AYRILMAK İSTEMİYORUM"

Bundesliga'da Hoffenheim ve Bayer Leverkusen formalarını giydikten sonra 2023 yılında Galatasaray'a transfer olan orta saha oyuncusu, artık Türkiye'de kendini evinde hissettiğini belirtti.

Kerem, şu şekilde konuştu:

Almanya'ya çok şey borçluyum ama artık Türkiye'de evimdeyim ve buradan ayrılmak istemiyorum. Türk topraklarına ayağımı bastığım an kendimi evimde hissediyorum.

"TABİİ Kİ ALMANYA İÇİN DAHA FAZLA OYNAMAK İSTERDİM"

Kerem Demirbay, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Tabii ki Almanya için daha fazla oynamak isterdim. Ancak şu anda Türkiye'deki statlarda nasıl bir atmosfer olduğunu gördüğümde, taraftarların nasıl bir enerji verdiğini hissettiğimde, belki de bu tecrübeyle farklı bir karar verirdim.

Kerem Demirbay, Türkiye'deki taraftarların yarattığı duygusal bağın kendisi için çok özel olduğunu vurguladı.

"GALATASARAY'DAN KESİNLİKLE AYRILMAYACAĞIM"

Orta saha oyuncusu, Almanya'ya geri dönüş ihtimalini de net bir dille reddetti. Werder Bremen'in kendisiyle ilgilendiğini doğrulayan yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Bu doğru, bana bu ilgiyi ilettiler. Ama Galatasaray'dan kesinlikle ayrılmayacağım. Böyle bir değişim benim için mümkün değil.

"ALIŞMA SÜRECİ YAŞADIK"

Tecrübeli oyuncu, açıklamalarına şöyle devam etti:

Geçen yıl ailemle burada alışma süreci yaşadık. Bu biraz zaman aldı ama şu an kendimi burada lider bir oyuncu olarak görüyorum. Kulüpte bir kişilik kazandım ve tam anlamıyla kabul gördüm. Şu an daha az oynasam da kendimi asla tamamlayıcı bir oyuncu olarak görmüyorum. Burada sadece en iyiler var ve ben de en iyilerden biri olduğum için buradayım.

"KENDİME GÜVENİYORUM"

Az süre almasına rağmen Galatasaray’da kendini yeniden kanıtlama konusunda inançlı olan Demirbay, takım içindeki rekabetin yüksek olduğunu ve bunun üstesinden gelebileceğine inandığını belirtti. 31 yaşındaki futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı: