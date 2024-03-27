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Kerem Demirbay, gözünü rekora dikti

Kerem Demirbay, gözünü rekora dikti Galatasaray formasıyla mücadele eden Kerem Demirbay, bu sezon performansına 4 gol veya asist daha eklerse kariyerindeki en skorer sezonunu yaşamış olacak.