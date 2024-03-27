Kerem Demirbay, gözünü rekora dikti

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği ilk yılda kariyerindeki en golcü sezonunu yaşayabilir.
30 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar 6 gol ve 6 asistlik performansla toplamda 12 gole katkı sağladı.
4 gol daha atacak
Kerem Demirbay, 4 gol daha atması halinde kariyerindeki en yüksek gol ve asist katkısına ulaşmış olacak.
Kariyerinde en yüksek skor katkısını 2018-2019 sezonunda Hoffenheim ve 2020-2021 sezonunda Bayer Leverkusen'de 15 kez gerçekleştiren Demirbay, Galatasaray'daki performansıyla bu rakamı geçme potansiyeline sahip.
Önünde 9 maç var
Kerem Demirbay'ın önünde toplamda 9 maç bulunuyor. Galatasaray, kalan 8 lig maçının yanı sıra Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'yle de karşılaşacak.
Bu süreçte Demirbay'ın performansı, kariyerindeki en verimli sezonunu yaşayıp yaşamayacağını belirleyecek.
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