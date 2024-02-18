Kerem Demirbay: İnşallah böyle devam eder Kerem Demirbay, Galatasaray'ın Ankaragücü'nü mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de 26. hafta maçında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, rakibini 3-0 yenerek lider oldu.



Kerem Demirbay, Ankaragücü'nü mağlup ettikleri maçın ardından açıklama yaptı..

"Görevimizi yerine getirdik"

Kerem Demirbay yaptığı açıklamada, "Öncelikle çok mutluyum. Maçı kazandık. Görevimizi yerine getirdik. İyi bir maç oldu. İlk dakikada çok iyi başladık, enerjili başladık, topa hakimdik, golü erken bulduk ve bu işimizi kolaylaştırdı." dedi.

"İnşallah böyle devam eder"

Kerem ayrıca, "İlk devrede maçı bitirdik gibi bir şey oldu. Bugün maçı kazandık. Takımdan önemlisi yok. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.