Kerem Demirbay: Kariyerimdeki en müthiş atmosfer Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Fenerbahçe derbisinin ardından maçta oluşan atmosfere övgülerde bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşılaştı.

Müsabaka başladığı gibi golsüz sona erdi. İki takım da puanlarını 44'e yükseltti.

Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Kerem Demirbay, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Güzel bir maçtı"

Mücadeleyi değerlendiren Kerem Demirbay, şunları dedi:

Atmosfer olarak kesinlikle kariyerimde en müthiş bir atmosfer, en güçlü bir atmosfer iki tarafta. Güzel bir maçtı.

"Zor maç olacağını biliyorduk, zor maç oldu"

Kerem Demirbay ayrıca şu sözleri sarf etti: