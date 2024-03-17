Kerem Demirbay: Mertens adamın dibi ya Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, 4-3 galip geldikleri Kasımpaşa maçında açılış golünü atan Dries Mertens hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-2 geriye düştüğü maçta 4-3 yenerek 3 puanı aldı.

Sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Çok önemli bir 3 puandı bizim için"

Tecrübeli oyuncu, hak ettikleri bir 3 puanı aldıklarını belirterek, şunları dedi:

Çok zor bir maçtı. Takım olarak mücadele ettik, enerji kattık, sonradan giren oyuncular da bize çok katkı sağladı. Hakim Ziyech ve Zaha önemliydi bizim için. Sonuçta bir takımız ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puandı bizim için.

"Biz Galatasaray'ız, biz her zaman topla basarız"

Kerem, "Icardi'nin kaçırdığı penaltıdan sonra neler hissettiniz, nasıl geri dönebildiniz o andan sonra?" sorusunu şöyle cevapladı:

Biz Galatasaray'ız, biz her zaman topla basarız, mücadele ederiz. İnandık, onun için yendik ve kazandık bugün.

"Şimdi milli maç arası var"

Süper Lig'e milli maç arasının verileceğini hatırlatan sarı kırmızılı futbolcu, şu sözleri sarf etti:

Şimdi milli maç arası var ve inşallah da kardeşlerimiz milli aradan sonra sakatsız geri gelir ve yolumuza devam ederiz.

"Mertens adamın dibi ya!"

Kerem Demirbay "Uzaktan golleri senden izlemeye alışmıştık. Mertens'in golü de şık bir goldü, onun hakkında neler söylemek istersin?" sorusu üzerine şunları dedi: