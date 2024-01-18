Kerem Demirbay: Önemli olan profesyonel olmak

Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray, Ümraniyespor'u 4-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, 3 asistle yıldızlaştığı maçın ardından konuştu.
"Önemli olan profesyonel olmak"
Kerem Demirbay şunları söyledi:
"Çok mutluyum. Kazandık. Böyle kupa maçlarında en önemlisi kazanmak. İyi bir maç çıkardık ve kazandık. İşim bu benim. Maçtan maça, antrenmanlarda en iyisini yapmaya çalışıyorum. En iyimiz bu. Gün gelir hata yaparız ama önemli olan her zaman çalışmak, profesyonel olmak. Ben de profesyonelim.''
"Trabzonspor maçını kazanmak istiyoruz"
Hafta sonunda oynanacak Trabzonspor maçıyla ilgili konuşan Kerem, "Trabzonspor maçı zor olacak kesinlikle, deplasmanda... Biz büyük bir takımız. Kaliteli futbolcular var ama en önemlisi takımız. Bu maçı kazanmak istiyoruz." yorumunu yaptı.
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