Kerem Demirbay: Şampiyonluğa gidiyoruz ve inanıyoruz

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Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Kerem Demirbay, Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Kerem Demirbay "Öncelikle siyah formamızı anlatayım. Rahmetli kardeşimiz Ahmet Çalık için bu formayı giydik. Puan kaybettik. 1 puanla eve gidiyoruz." dedi.
Açıklamalarına devam eden Kerem Demirbay "Bizim için yeterli değil ama sezon daha uzun. Şampiyonluğa gidiyoruz ve şampiyonluğa inanıyoruz. Yola devam." ifadelerini kullandı.
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