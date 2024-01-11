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Kerem Demirbay: Şampiyonluğa gidiyoruz ve inanıyoruz

Kerem Demirbay: Şampiyonluğa gidiyoruz ve inanıyoruz Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, 1-1 beraberlikle sonuçlanan Sivasspor maçının ardından "Bizim için yeterli değil ama sezon daha uzun. Şampiyonluğa gidiyoruz ve şampiyonluğa inanıyoruz. Yola devam" dedi.