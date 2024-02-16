Kerem Demirbay, sosyal medyanın gündeminde

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Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Sparta Prag’I 3-2 mağlup ederken, maç sonu ilk golü atan Kerem Demirbay’dan zafer paylaşımı geldi.
Karşılaşmada Galatasaray’ı 19. dakikada öne geçiren golde imzası bulunan Kerem Demirbay, yaptığı paylaşımda fileleri havalandırdıktan sonraki sevinç görselini kullanarak, “Biz buradayız kardeş.” ifadelerini ve göz kırpma emojisi kullandı.
Kerem sosyal medyada viral oldu
Öte yandan Kerem Demirbay'ın golü sonrasında "Dayı" lakabını benimseyen taraftarlar, oyuncunun kendine has üslubunu da ti'ye alarak güzel bir paylaşıma imza attı.
Söz konusu paylaşım binlerce beğeni aldı.
İşte o gönderi:
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