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Kerem Demirbay, sosyal medyanın gündeminde

Kerem Demirbay, sosyal medyanın gündeminde Sparta Prag’ı 3-2 yenen Galatasaray’da açılış golünü atan isim olan Kerem Demirbay, zafer sonrası kendine has üslubuyla paylaşımda bulundu. Sosyal medyadaki kullanıcılar da yaptıkları capslerle geceye renk kattı.