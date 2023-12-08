Kerem Demirbay: Takım olarak iyi performans gösterdik Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay, 3-1'lik Adana Demirspor galibiyetini değerlendirdi.

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Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 40 yaptı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Kerem Demirbay, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

"Takım olarak iyi performans gösterdik"

Performansının sorulması üzerine Kerem Demirbay, "Kendi performansımı konuşmak istemiyorum. Takım olarak iyi performans gösterdik. İlk yarı 3-0 yapmamız gerekirdi. İkinci yarı daha erken 3-1 yapmalıydık. Ancak maçı kazandık, en önemlisi bu" açıklamasını yaptı.

Kopenhag ile kritik bir maça çıkacaklarını hatırlatılması üzerine 30 yaşındaki futbolcu, "Kopenhag maçı için kritik demek negatif bir şey. Pozitif durumdayız, her şey bizim elimizde. Takım olarak en iyi şekilde oynamak ve maçı kazanmak istiyoruz" dedi.