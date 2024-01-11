Kerem Demirbay yerde kaldı, Galatasaray penaltı bekledi Galatasaray'ın Sivasspor'a konuk olduğu maçın ikinci yarısında sarı-kırmızılılar, Kerem Demirbay'ın yerde kalmasıyla penaltı bekledi. Hakem Zorbay Küçük ise oyunu devam ettirdi.

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Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Konuk takım Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı maçta 53. dakikada penaltı bekledi.

Kerem yerde kaldı, oyun devam etti

Bu dakikada Kerem Demirbay, Burak Kapacak ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.

Galatasaraylı futbolcular, hakem Zorbay Küçük'e baktı. Hakem Zorbay Küçük oyunu sürdürdü.

Pozisyon için VAR'dan da bir uyarı gelmedi ve oyun devam etti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)