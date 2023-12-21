Kerem Demirbay'dan derbi açıklaması Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü sahasında ağırladı.

Sarı-kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu'nun attığı tek golle mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.



Galatasaraylı Kerem Demirbay, karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"En iyi maçımız değildi"

Galibiyetle ilgili konuşan Kerem Demirbay, "Fenerbahçe derbisi öncesi kazandığımız için mutluyum. En iyi maçımız değildi ama futbolda böyle maçlar olabiliyor. Önemli olan kazanmak." dedi.

"Küçüklüğümden beri Almanya'da bu derbiler konuşuluyor"

Fenerbahçe derbisiyle ilgili soruya yanıt veren Kerem Demirbay, "Küçüklüğümden beri Almanya'da bu derbiler konuşuluyor. Dortmund'un, Schalke'ye karşı hep bir ağırlığı oluyordu. Ama böyle değil, öyle konuşuluyordu Almanya'da. Hazırız, böyle maçlar oynayabileceğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.