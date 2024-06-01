Kerem Demirbay'dan Fenerbahçe sözleri Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Fenerbahçe ile ilgili geçmişte verdiği demeç hakkında "Ben daha önce 'Fenerbahçeliyim' falan demedim, benim sinirimi bozmayın" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu.

Topladığı 102 puanla ezeli rakiplerinin önünde yer alan Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, üst üste ikinci toplamda da 24. zaferini yaşadı.

Galatasaray'ın mutlu sona ulaşmasında büyük pay sahiplerinden biri olan orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, sezonun tamamlanmasının ardından çarpıcı açıklamalara imza attı.

"Kerem Aktürkoğlu haksızlığa uğruyor"

Kafa Sports YouTube Kanalı'na röportaj veren Kerem, sözlerine şöyle başladı:

Kerem Aktürkoğlu haksızlığa uğruyor. Bu çocuğun yaptıkları ortada. Her zaman savunurum, adam gibi adamdır. Çocuk kaç sezondur... Yalan olmasın bu sezon 23 skor katkısı yaptı. Futbolda bu var. Bugün çok iyisin, yarın hiçsin. Bir maç kötü oynuyorsun, mesela Fener'e karşı kötü oynadık takım olarak, hiçsin. Ben Kerem'e her zaman 'Üzme kendini' diyorum. Çocuk Galatasaray'ı öyle sevmiş ki... Üzülüyor bunlara yani. Oyununa etki ediyor. Taraftara karşı bir saygısızlığını görmedim ben. Yaptıklarını Almanya'da yapsaydı insanlar onu tepesinde taşırdı.

"Klopp bana 'büyümüşsün hayvan herif' dedi"

Jürgen Klopp'la arasında geçen diyalog hakkında konuşan Kerem Demirbay, şunları dedi:

Hoffenheim'dayken Liverpool beni istedi. Jürgen Klopp beni aradı, İngiltere'ye uçtum. Oturdum, kapı açıldı ve Steven Gerrard geliyor... Titremeye başladım, çok gençtim. Sonra bir eve gittik, Klopp karşıladı beni. 'Büyümüşsün hayvan herif' dedi, böyle takılıyordu benimle. Klopp beni istedi ama iç sesimi dinledim ve Hoffenheim ile uzattım. Benim amacım Almanya'da bir iş adamı olmaktı, çocuklarımı orada büyütmekti.

"Ben Türk'üm anladınız mı?"

Kerem, Türk olduğunu söyledi ve açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Almanya Milli Takımı bana 10 numarayı verdi, gurur verici bir şey. Ama beni üzen bir his var. Üzülüyorum ya Kerem, Barış, Abdülkerim, Kaan, Yunus milli takıma gidince. Ben o formayı giymeyi çok isterdim. O hissi yakalayamadığım için çok canım yanıyor gerçekten. Federasyona saygısızlık yapmak istemiyorum, orada bir şeyler döndü, yanlışlar oldu. Fatih Hoca'ya çok saygı duyuyorum ve severim. Açıklama yapmayayım. Benim için, Türkiye için oynamak çok önemliydi ama maalesef olmadı. Almanya Milli Takımı'nda oynamış bir oyuncu olarak sırtımda Türkiye haritası vardır. Ben Türk'üm anladınız mı?

"Ben daha önce 'Fenerbahçeliyim' falan demedim"

Fenerbahçe ile ilgili itirafta bulunan tecrübeli oyuncu, şu sözleri sarf etti:

Ben daha önce 'Fenerbahçeliyim' falan demedim, benim sinirimi bozmayın. Orada şu oldu; bana 'Türkiye'den herhangi bir takıma sempatin var mı?' diye soruldu. Benim babam, amcam, ağabeyim üçü de Fenerbahçeli. Anne Galatasaraylı, hanım Galatasaraylı... Her şey vardı ama ağırlık olarak baba olduğu için 'Varsa bir sempatim, Fenerbahçe' dedim. Devamında 'Ben takım tutmuyorum' diyorum. Orayı kesiyorlar.

"Fenerbahçe'den teklif vardı"

Orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'nin geçmişte kendisini istediğini söyledi.

Fenerbahçe'den teklif vardı. Ben Bodrum'dayken Fatih Demireli eşiyle İtalya'ya gitmeyip yanıma gelmiş. Bunu telefonla da yapabilirdi. Çok sevdim kendisini. Anlattı bana her şeyi, o aile ortamını anlattı. Biz çok büyük bir aileyiz. Beni vermek istemedi Leverkusen. Simon Rolfes'e gidip, 'Benim için en önemlisi Galatasaray. Bir yere gidersem sadece Galatasaray'a giderim. Gitmiyorsam da 1 sene oynamam, umurumda değil' dedim. Bana bağırıyor, ben ona 'Sen kimsin?' diyorum. Niye? Galatasaray için. Aklımda her zaman Türkiye'ye gelmek vardı, çok şükür en büyüğüne geldim.

"Mauro Icardi çok sempatik, sıcakkanlı"

Mauro Icardi ile ilgili konuşan Kerem, şu değerlendirmeyi yaptı:

Mauro Icardi çok sempatik, sıcakkanlı. Ben çok yıldız gördüm ama bu, bizden. Şampiyonluk kutlamasına ben öyle çıkmam mesela ama Mauro çıkar. Ona yakışıyor. Fırlamalık var içinde.

"Ben orada kupayı alıp soyunma odasına gidiyordum yani, çünkü kupa bizimdi"

30 yaşındaki isim, sözlerini şu şekilde noktaladı: