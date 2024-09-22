Kerem Demirbay'dan Fenerbahçe'ye maç sonu göndermesi Sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Demirbay, Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından takım otobüsünde konuştu. Demirbay, takım otobüsünde yaptığı açıklamada Fenerbahçe’nin oynadığı futbolu eleştirdi ve gönderme yaptı.

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Haber Merkezi

Dün oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor.

Karşılaşmanın 3-1'lik skorla sonuçlanmasının ardından sarı-kırmızılı futbolcular büyük sevinç yaşadı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERMEDE BULUNDU

Takım otobüsünde de devam eden kutlamalarda Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Kerem Demirbay, Fenerbahçe galibiyetinin ardından kulübün Youtube hesabına açıklamalarda bulundu.

Kerem Demirbay, derbi sonrasında Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu eleştirdi ve gönderme yaptı.

"EN BÜYÜK GELDİĞİ ZAMAN BÖYLE AĞIRLIK OLUYOR"

Sarı-kırmızılı futbolcu yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz, Galatasaray'a yakışanı yaptık. Bilmiyorum, kendi evinde Fenerbahçe olarak, saklanmak, futbol oynamamak. Normal, en büyük geldiği zaman böyle ağırlık oluyor." dedi.

Takım arkadaşları Kerem'in bu sözleri sonrası bir anda alkışa başladı.