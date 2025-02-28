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Haber Merkezi

Galatasaray, Türkiye Kupası C Grubu 3’üncü ve son maçında sahasında konuk ettiği Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Bu sonucun Galatasaray; puanı, averajı ve gol sayısı eşit olan Başakşehir’in daha faza kart görmesi sebebiyle çeyrek finale yükseldi.

"BİZ TÜRK'ÜZ KARDEŞİM"

Maçın ardından ise sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli futbolcusu Kerem Demirbay, stadyumdan ayrılırken kendisine ZPOR tarafından yöneltilen "Türk hakem mi yabancı hakem mi?" sorusuna "Biz Türk'üz kardeşim. Türkiye’deyiz." yanıtını verdi.

GALATASARAY FORMASINI 71 KEZ GİYDİ

2023-2024 sezonunun başında Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den Galatasaray'a 3.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı ekibin formasını 71 kez giydi.

Türk asıllı Alman futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 10 asistle mücadele etti.

31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

MİLLİ TAKIM TERİCİHİNİ ALMANYA'DAN YANA KULLANMIŞTI

Almanya Herten doğumlu olan Kerem, alt yaş kategorilerinde Türkiye U19, U20 ve U21 formalarını giyerken, 23 yaşına geldiğinde milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandığını açıklamıştı.

Ancak son dakikada karar değiştiren Demirbay, Alman Milli Takımı’nı seçtiğini açıklayarak şu ifadeleri kullanmıştı: