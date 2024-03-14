Kerem Demirbay'ın pişmanlığı: Keşke Türkiye Milli Takımı'nı seçseydim

Süper Lig devlerinden Galatasaray, bu sezon ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya geçen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor.
Bu mücadelede sarı-kırmızılılarda bazı futbolcular, gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Galatasaray'da bu oyunculardan birisi de Kerem Demirbay oldu. Demirbay gerek saha içi gerek saha dışı tavırlarıyla kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarların sevgisini kazandı.
Futbolcu özellikle, Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ın evinde Rizespor'u 6-2'lik skorla mağlup ettiği maçta adeta şov yaptı.
"Türkiye'yi istiyordum"
Oyuncu bu mücadelede 3 kez ağları havalandırarak hat-trick yapma başarısı gösterdi. Demirbay son olarak yaptığı açıklamalar ile gündem oldu.
Demirbay kariyerindeki en büyük pişmanlığının, milli takımda Türkiye yerine Almanya'yı tercih etmek olduğunu söyledi.
Ben hep Türkiye'yi istiyordum, U21'e de geliyordum. menajerim tarafından yanlış yönlendirildim. Bu yaz EURO 2024'te Almanya'da Türk Milli Takım formasıyla yer almayı çok isterdim.
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