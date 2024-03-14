Kerem Demirbay'ın pişmanlığı: Keşke Türkiye Milli Takımı'nı seçseydim Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın formasını terleten "Dayı" lakaplı Kerem Demirbay son yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

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Süper Lig devlerinden Galatasaray, bu sezon ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya geçen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Bu mücadelede sarı-kırmızılılarda bazı futbolcular, gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Galatasaray'da bu oyunculardan birisi de Kerem Demirbay oldu. Demirbay gerek saha içi gerek saha dışı tavırlarıyla kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarların sevgisini kazandı.

Futbolcu özellikle, Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ın evinde Rizespor'u 6-2'lik skorla mağlup ettiği maçta adeta şov yaptı.

"Türkiye'yi istiyordum"

Oyuncu bu mücadelede 3 kez ağları havalandırarak hat-trick yapma başarısı gösterdi. Demirbay son olarak yaptığı açıklamalar ile gündem oldu.

Demirbay kariyerindeki en büyük pişmanlığının, milli takımda Türkiye yerine Almanya'yı tercih etmek olduğunu söyledi.