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    Kerem Kalafat: Beşiktaş efsanesi olmak istiyorum

    Beşiktaş'tan Rizespor'a kiralanan genç sağ bek Kerem Kalafat, siyah-beyazlı takıma dönerek unutulmaz isimler arasında yerini almak istediğini açıkladı.
    • 17.07.2022 - 09:36
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    Kerem Kalafat: Beşiktaş efsanesi olmak istiyorum

    Beşiktaş'ta forma giyen ve bu sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Rizespor'a 1 yıllığına kiralık olarak transfer olan Kerem Kalafat, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Sporx'e konuşan genç oyuncu, "Elbette öncelikle Rizespor'da başarılı olmak istiyorum. Rizespor, benim için çok özel olacak. Süre almak ve aldığım bu süreyi iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Beşiktaş benim yuvam. Orada kalıcı olmak önemli." dedi.

    Kerem Kalafat: Beşiktaş efsanesi olmak istiyorum #1

    "Caner Erkin'den orta açmayı öğrendim"

    Çalıştığı hocalardan da övgüyle bahseden Kalafat, "Abdullah Avcı, Sergen Yalçın gibi hocalarla çalıştım. Bana çok şey kattılar. Oyun bilgimi geliştirdim. Fiziksel açıdan da geliştim. Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ile konuşmuştuk. Gökhan ağabey ile ikinci kez takım arkadaşı oluyoruz. Caner Erkin'den de orta açma ve oyun bilgisi açısından çok şey aldım. Sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

    Kerem Kalafat: Beşiktaş efsanesi olmak istiyorum #2

    "İdolüm Dani Alves"

    İdolünün Dani Alves olduğunu aktaran Kerem, "En çok sağ bekte kendimi rahat hissediyorum. Trent Alexander-Arnold'u çok beğeniyorum. İdol olarak söylemek gererkirse Dani Alves gerçekten bir efsanedir benim gözümde." ifadelerini kullandı.

    Kerem Kalafat: Beşiktaş efsanesi olmak istiyorum #3

    "Beşiktaş efsanesi olmak istiyorum"

    Gelecekle ilgili hedelerinden de bahseden 21 yaşındaki sağ bek, "Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet etmek istiyorum. Beşiktaş ile doğdum, Beşiktaş ile var oldum. Altyapıdan A Takıma yükseldim. Her gencin hayalidir Beşiktaş formasıyla futbolu bırakmak. Beşiktaş efsanelerinden biri olmak istiyorum. Bunun için de terimin son damlasına kadar çalışacağım." diyerek sözlerini noktaladı.

    Kerem Kalafat: Beşiktaş efsanesi olmak istiyorum #4

    Kerem Kalafat: Beşiktaş efsanesi olmak istiyorum #5


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