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    Kerem Kalafat: Performansımdan memnunum

    Beşiktaş'ın devre arası geri çağırdığı genç isim Kerem Kalafat, "Performansımdan memnunum, mutluyuz" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2022 - 08:55
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    Kerem Kalafat: Performansımdan memnunum

    Beşiktaş'ın genç oyuncusu Kerem Kalafat, Göztepe karşılaşmasının ardından konuştu.

    İlk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıkan Kerem Kalafat, "Uzun zaman sonra Beşiktaş formasıyla evimde forma giydim. Performansımdan memnunum. İyi de oynadık. Kaçırdık. Biraz uzadı. İstediğimiz gibi oldu. Mutluyuz." diye konuştu.

    Kerem Kalafat: Performansımdan memnunum #1

    "ÇOK MUTLU OLDUM"

    Beşiktaş'a ara transfer döneminde geri dönen Kerem Kalafat yaptığı açıklamada "Geri döndüğüm için mutluyum. Beni geri Önder Hoca çağırdı. Ona teşekkür ediyorum. En ufak bir eksiklikte, olayda beni oynatacağını söylüyordu. Bugün gerçeği gösterdi. Çok mutlu oldum." sözlerini kullandı.


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