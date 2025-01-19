Kerem Yavaş: Bu galibiyet bizim için çok kazançlı oldu

Süper Lig’in 20. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI"

Yavaş, şu şekilde konuştu:

Birçok açıdan önemli bir maçtı. Kazanmamız gereken bir maçtı. İlk yarısını iyi geçirdiğimiz Süper Lig’in ikinci devresinin ilk maçını da kazanarak başlamak istiyorduk. Hep söylüyoruz; öncelikli hedefimiz ligde kalıcı olmak. Sonrasında da alt sıralarla aramızdaki puan farkını olabildiğince açmak istiyoruz. Bu galibiyet bizim için çok kazançlı oldu. Son haftalarda oyun anlayışımızı kaybetmiştik. Bu maçla birlikte oyuna ağırlığını koyan bir takım olarak sahada olacağımızı gösterdik. Rakip Alanyaspor, ön tarafta etkili oyunculara sahip. Son 10 dakikaya kadar pozisyon vermeden iyi bir maç çıkarttık. Topa sahip olarak net bir skorla galip gelmesini bildik.