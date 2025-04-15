İHA

Süper Lig’in 31. hafta kapanış maçında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’u 6-0 mağlup etti.

"İŞİMİZİN KOLAY OLMADIĞINI BİLİYORUZ"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş şunları dedi:

"Bu maçın bizim için iki açıdan önemi vardı. 3 puanı kazanıp 50 puan barajını geçmek ve kalan haftalarda Avrupa kupalarına katılım yolunda sağlayacağımız avantajdı. Diğer bir hedefimiz de rakibimize saygı göstererek oynamaktı. Adana Demirsporlu oyuncuları da tebrik ediyorum. Zor bir süreçten geçiyorlar. Biz de onlara disiplinden kopmadan oynayarak onlara karşı saygımızı gösterdik. Süper Lig’de ilk kez yer alan bir takım olarak başlangıçta ilk hedefimiz ligde kalmaktı. Sonraki süreçte Avrupa için ilk 5’e kalabilmeyi hedef edindik. İşimizin kolay olmadığını biliyoruz ama bugün de oyuncularımız gösterdi ki son haftaya kadar devam edecek"

"BUGÜNKÜ BAŞARIYA HEP BERABER ULAŞTIK"

Takımdan ayrılan önemli oyunculara rağmen Avrupa hedeflerinin devam ettiğini vurgulayan Yavaş şöyle dedi: