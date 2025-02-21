Kerem Yavaş: İlk yarıda çok pozisyon verdik

Süper Lig’in 25’inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti.

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ İLE DÖRDÜNCÜLÜK MAÇINA ÇIKTIK"

Yavaş, şu şekilde konuştu:

Beşiktaş ile dördüncülük maçına çıktık. Bugüne kadar olan süreç için çok değerli bir noktaydı. Ligin yeni takımı, tarihinde ilk kez Süper Lig'de oynayan bir takım açısından bunu değerli buluyoruz. Maça golle başladık. Ancak maçın golden sonra son düdüğe kadar olan bölümde golü erken bulduğumuza pişman olduğumuz bir oyun sergiledik.

"BEŞİKTAŞ'I TEBRİK EDİYORUM"

İlk devredeki performanslarının kötü olduğunu kaydeden Yavaş, şu değerlendirmede bulundu:

Bizi bugün en çok üzen nokta özellikle ilk devredeki savunma performansıydı. İlk yarıda çok pozisyon verdik. Maçı kazanabileceğimiz pozisyonlara girdik ama bu kadar pozisyon verirseniz kazanmanız kolay değil. İkinci devreye hamlelerle başladık ve ilk devredeki kadar pozisyon vermedik. Ofansif reaksiyon veremedik. Bizim adımıza ligdeki iki üç kötü performanstan birini sergiledik. Beşiktaş'ı tebrik etmek istiyorum. Bu mağlubiyetten gerekli dersleri alacağız. Başakşehir ile kupa maçımız var. Kazanmamız gereken bir mücadele. Yarından itibaren o maça hazırlanıp gruptan çıkmak için mücadele edeceğiz.