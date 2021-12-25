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Kerem'den nefis gol
Evinde Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası dışından harika bir gol kaydetti.
- Haber Merkezi
- 25.12.2021 - 17:28
- Güncelleme : 25.12.2021 - 17:44
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u ağırlıyor.
İlk yarıda üstün oynayan sarı-kırmızılılar, 45+1'de Feghouli'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk devrede başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray soyunma odasına 1-0 önde gitti.
İkinci yarıda da baskısını sürdüren Galatasaray, yarattığı pozisyonların karşılığını aldı.
KEREM'DEN HARİKA GOL
52. dakikada sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası dışından ilk golünü de Antalyaspor'a atmış oldu.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)