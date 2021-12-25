Euro
12.4395
-3.06%
Dolar
10.9914
-2.64%
Altın
638.3310
-2.79%
Borsa
1,891.28
4.76%
Bitcoin
593.008
-3.04%
BTXN Coin
37.86
-2.74%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C
    Kerem'den nefis gol

    Kerem'den nefis gol

    Evinde Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası dışından harika bir gol kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 25.12.2021 - 17:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u ağırlıyor.

    İlk yarıda üstün oynayan sarı-kırmızılılar, 45+1'de Feghouli'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk devrede başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray soyunma odasına 1-0 önde gitti.

    İkinci yarıda da baskısını sürdüren Galatasaray, yarattığı pozisyonların karşılığını aldı.

    KEREM'DEN HARİKA GOL

    52. dakikada sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

    Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası dışından ilk golünü de Antalyaspor'a atmış oldu.

    Kerem den nefis gol #1

    Kerem den nefis gol #2

    Kerem den nefis gol #3(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir