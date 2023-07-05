Kerim Frei, Manisa FK'ye transfer oldu Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, daha önce prensipte anlaşma sağladığı kanat oyuncusu Kerim Frei ile resmi sözleşme imzaladı.

Son olarak Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te forma giyen tecrübeli futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik mukavele yapıldı.

Kerim Frei, kendisi için düzenlenen imza töreninde kulubün bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Kerim, "Tek hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

İngiltere'de Fulham ve Cardiff City forması giydikten sonra 2013-2014 sezonunda Beşiktaş'a gelen 29 yaşındaki Kerim, Türkiye'de Başakşehir ve Fatih Karagümrük formalarını terletti.

Geçen sezon Karagümrük'te 18 Süper Lig maçına çıkan Kerim 546 dakika süre aldı ve 3 kez fileleri sarstı.

Nizamettin, 1461 Trabzon'a gitti

Öte yandan son 5 sezon Manisa FK'da top koşturan orta saha Nizamettin Çalışkan ise 1461 Trabzon'a transfer oldu.

Siyah-beyazlılar, "Futbolcumuz Nizamettin Çalışkan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Nizamettin Çalışkan'a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.