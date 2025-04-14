Kevin De Bruyne'den geleceğiyle ilgili açıklama

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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki amansız şampiyonluk yarışı sürüyor.

Son olarak iki takım transferde de karşı karşıya gelmek üzere.

Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını açıklayan dünyaca ünlü futbolcu Kevin De Bruyne'nin, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarında olduğu öne sürülmüştü.

"HANGİ PROJE OLURSA OLSUN DİNLEMEYE HAZIRIM"

Avrupa basınında çokça yazılan bu iddialar sonrası Belçikalı orta saha oyuncusu da sessizliğini bozdu ve geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Manchester City'nin Crystal Palace'ı 5-2 mağlup ettiği maçta 1 gol-1 asistlik bir performans sergileyen De Bruyne, maç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hangi proje olursa olsun, dinlemeye hazırım. Futbolu seviyorum. Futbol oynamayı seviyorum ve eğer güzel bir proje gelirse ve ailem de buna sıcak bakarsa o zaman bir karar verebiliriz."

"İNGİLTERE'DE KALIR MIYIM BİLMİYORUM"