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    Kevin Mirallas Anderlecht'e gidebilir

    Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Gaziantep FK forması giyen Kevin Mirallas, Anderlecht forması altında Belçika'ya dönebilir.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2021 - 12:36
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    Kevin Mirallas Anderlecht'e gidebilir

    Geçtiğimiz sezon Süper Lig 'de Gaziantep FK forması altında başarılı bir performans sergileyen Belçikalı futbolcu Kevin Mirallas, ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

    Het Nieuwsblad'ın haberine göre Kevin Mirallas, Anderlecht'e transfer olabilir.

    GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

    33 yaşındaki oyuncunun şu anda kulüp arayışında olduğu ve bu anlamda Anderlecht'in isminin öne çıktığı aktarılırken iki tarafın bu hafta içinde görüşmelerde bulunmaları bekleniyor.

    Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK formasıyla toplam 31 maça çıkan Mirallas; 7 gol, 5 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

    Kevin Mirallas Anderlecht e gidebilir #1

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