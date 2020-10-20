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Kevin N'Koudou 2 hafta daha yok

Kevin N'Koudou 2 hafta daha yok

Beşiktaş'ta bu sezon sadece PAOK maçında forma giyen Kevin N'Koudou'nun, sakatlığı henüz ciddiyetini koruyor. Tecrübeli futbolcu 8. haftadaki Gaziantep FK deplasmanında forma giyebilecek.