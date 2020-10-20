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    Kevin N'Koudou 2 hafta daha yok

    Beşiktaş'ta bu sezon sadece PAOK maçında forma giyen Kevin N'Koudou'nun, sakatlığı henüz ciddiyetini koruyor. Tecrübeli futbolcu 8. haftadaki Gaziantep FK deplasmanında forma giyebilecek.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 15:33
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    Kevin N'Koudou 2 hafta daha yok

    Beşiktaş’ta bu sezon sadece 1 resmi maçta forma giyebilen Kevin N’Koudou’nun tedavisi sürüyor.

    Siyah-beyazlıların sezon öncesi Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız futbolcu, tedavisi sonrası çıktığı antrenmanda tekrar sakatlanmıştı.

    2 HAFTA DAHA OYNAYAMAYACAK

    Yaklaşık 2 aydır forma giyemeyen N’Koudou, sahalardan 2 hafta daha uzak kalacak.

    25 yaşındaki oyuncunun sakatlığını tamamen atlatabilmesi için tedavi süresi uzatıldı. N’Koudou’nun, Beşiktaş’ın Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçında görev alması planlanıyor.

    Kevin N Koudou 2 hafta daha yok #1

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