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Kevin N'Koudou 2 hafta daha yok
Beşiktaş'ta bu sezon sadece PAOK maçında forma giyen Kevin N'Koudou'nun, sakatlığı henüz ciddiyetini koruyor. Tecrübeli futbolcu 8. haftadaki Gaziantep FK deplasmanında forma giyebilecek.
- Haber Merkezi
- 20.10.2020 - 15:33
Beşiktaş’ta bu sezon sadece 1 resmi maçta forma giyebilen Kevin N’Koudou’nun tedavisi sürüyor.
Siyah-beyazlıların sezon öncesi Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız futbolcu, tedavisi sonrası çıktığı antrenmanda tekrar sakatlanmıştı.
2 HAFTA DAHA OYNAYAMAYACAK
Yaklaşık 2 aydır forma giyemeyen N’Koudou, sahalardan 2 hafta daha uzak kalacak.
25 yaşındaki oyuncunun sakatlığını tamamen atlatabilmesi için tedavi süresi uzatıldı. N’Koudou’nun, Beşiktaş’ın Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçında görev alması planlanıyor.