Kevin N'Koudou: Beşiktaş için her şeyi yaparım

Beşiktaş'ın Fransız kanat oyuncusu N'Koudou, takımda çok iyi bir arkadaşlık ortamının olduğunu ve şampiyon olmak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Beşiktaşlı futbolcu Georges Kevin N'Koudou, Beşiktaş dergisinin şubat sayısı için özel bir söyleşi yaptı.

O röportajdan bazı bölümler:

"BÜTÜN TAKIM KARDEŞ GİBİYİZ"

"Bu yıl takımda nasıl bir arkadaşlık olduğunu siz de görüyorsunuzdur. Bütün takım kardeş gibiyiz. Herkes birbirini seviyor, yakından tanıyor. Bu sene şampiyon olmak istiyorsak bu ilişki çok önemli."

"HER ŞEYİ YAPARIM"

"Lig uzun ve karşımıza zorluklar çıkabilir. Ama taraftarlarımız bilsinler ki bunları yenmek için her şeyi yapacağız. Şampiyonluğu onlara getirmek için her şeyi yapacağız. Sahaya bu amaçla çıkıyoruz. Bu taraftar bunu fazlasıyla hak ediyor. Madem sırtınızda bu forma var, o zaman bunu gururla taşımalısınız. Kendi adıma konuşacak olursam, bu takımı hep zirvede tutmak için her şeyi yaparım, her an savaşırım."

"Kale önünde daha etkili olmak için çalışıyorum. Golse gol, asistse asist. Frikik çalışıyorum. Ceza sahasının dışından her yerden şut çalışıyorum. İnşallah daha da fazla gol atacağım. Ciddiyetle ve çok çalışırsanız, bunu hak edersiniz."